Au Texas, les goûters d'anniversaire se feront au club de tir

Le "Eagle Gun Range", situé à Lewisville, dans la banlieue de Dallas, ouvrira à la fin de l'été et proposera des goûters d'anniversaire pour enfants à partir de huit ans.

Les organisateurs assurent que les enfants resteront sous la surveillance constante de leurs parents et d'une armée de surveillants.

"On ne va pas laisser les gamins courir dans tous les sens, en brandissant des armes chargées et en tirant à qui mieux-mieux"!", a affirmé David Prince, un comptable et amoureux des armes à feu, qui est l'un des initiateurs du projet.