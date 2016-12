Un ponton du tsunami japonais s'échoue sur une plage américaine

L'Etat de l'Oregon travaille avec d'autres Etats de la côte Ouest et le gouvernement fédéral à l'évacuation des débris. Selon les estimations du Japon, 1,5 million de tonnes de débris pourraient toujours flotter sur les mers.

Le ponton est constitué principalement de béton et de métal avec une petite plaque de métal rédigée en japonais.

Le séisme et le tsunami survenus le 11 mars 2011 au Japon ont fait plus de 16.000 morts et 3.000 disparus. Cinq millions de tonnes de débris ont été rejetés vers la mer, selon certaines estimations, mais la quasi totalité a ensuite coulé.