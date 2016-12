Vos ancêtres ont-ils travaillé à la cour d'Angleterre ?

LONDRES (Reuters) - A l'occasion du "Jubilé de diamant" de la reine Elizabeth II, les listes du personnel de la maison royale d'Angleterre depuis le XVIIe siècle, du plus humble valet aux grands officiers de la Couronne, sont désormais disponibles en ligne sur le site "findmypast.com".

Jusqu'ici, ces listes ne pouvaient être consultées que sur rendez-vous au château de Windsor, à l'ouest de Londres. Elles s'étendent sur plus de deux siècles et demi, entre 1660 et 1924.