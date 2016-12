Le Planet Solar boucle son tour du monde à l'énergie solaire

"Pour nous, ce n'était pas une course, il ne s'agissait pas de battre un quelconque record de vitesse mais bien de démontrer l'efficacité des nouvelles technologies environnementales ainsi que le potentiel des énergies renouvelables et photovoltaïques", a dit à l'arrivée Patrick Marchesseau, l'un des deux capitaines qui se sont relayés à la barre pendant ce tour du monde.

Avec une moyenne de cinq noeuds et des pointes à 10, le Planet Solar n'a pas battu de record de vitesse, mais tel n'était pas le but.

"Ce bateau est un prototype, on peut aller plus vite et on va faire certainement mieux et plus rapide à l'avenir", a expliqué Erwan Le Rouzic. "La seule difficulté en fait, la seule obligation pour ce type de bateau, est de trouver à chaque fois sur notre route suffisamment de soleil pour recharger les batteries".