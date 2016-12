Un humain sur sept croit à l'imminence de la fin du monde

NEW YORK (Reuters) - Près de 15% des Terriens pensent faire de leur vivant l'expérience de la fin du monde, et ils sont près de 10% à penser, conformément à la prophétie maya, qu'elle pourrait se produire en décembre prochain, selon un sondage international réalisé pour Reuters par l'institut Ipsos.

Mais l'enquête, menée dans 21 pays auprès de 16.262 personnes, met en lumière de fortes fluctuations entre les nations: les Français sont les moins enclins à penser que l'apocalypse adviendra de leur vivant (6% seulement), suivis des Belges et des Britanniques (7%).

A l'inverse, ils sont 22% en Turquie et aux Etats-Unis et à peine moins en Afrique du Sud et en Argentine à penser qu'ils vivront la fin du monde.