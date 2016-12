Des milliardaires financent une "ruée vers l'or" spatiale

CAP CANAVERAL, Floride (Reuters) - Une entreprise américaine annonce avoir recueilli les investissements de deux dirigeants de Google et du cinéaste James Cameron pour entamer un projet de recherche et d'extraction de métaux précieux dans les astéroïdes qui gravitent près de la Terre.

Les deux fondateurs de l'entreprise, Peter Diamandis et Eric Anderson, ont annoncé mardi le lancement d'une première mission de démonstration d'ici deux ans, grâce aux financements de James Cameron, pour Google Larry Page et Eric Schmidt, et quelques autres investisseurs.