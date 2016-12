Twitter s'amuse avant l'heure avec les résultats de l'élection

PARIS (Reuters) - Les adeptes du réseau social Twitter ont pu prendre connaissance bien avant l'heure légale de 20h00 des résultats de l'élection présidentielle française dans les départements et territoires d'Outre-mer, dans un langage codé et souvent fleuri.

Dans des tentatives très poussées de traduction, sur le mode des messages codés de Radio Londres sous l'Occupation, on notait un "Les Pays-Bas sont devant la Hongrie", ou encore, concernant la victoire de François Hollande au Canada, "les Caribous mangent du Gouda", ou, plus explicite, "on aperçoit des déménageurs au 55 rue du faubourg Saint-Honoré".

Allusion aux attributs et personnages favoris supposés des candidats, on pouvait lire : "Le flan et la rolex courent devant Jeanne d'Arc et Robespierre". Suite...