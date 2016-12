Des vaches broutent les espaces naturels de Strasbourg

STRASBOURG (Reuters) - Les promeneurs de Strasbourg peuvent depuis ce vendredi tomber nez à mufle avec des Highland Cattle, vaches au poil laineux et aux longues cornes recourbées, installées par la municipalité dans une forêt périurbaine proche des institutions européennes.

Ces débroussailleuses, réputées pour leur caractère rustique et débonnaire, sont invitées à restaurer la qualité écologique d'un ancien champ de maïs situé dans la forêt de la Robertsau, une zone humide en cours de classement en réserve naturelle.

"Si l'on veut restaurer la diversité écologique de la prairie, il faut appauvrir le milieu, donc faucher et retirer la matière. C'est une action qui est très onéreuse", explique Frédéric Lonchampt, chargé des espaces naturels de la ville.

Daisy, Vitry, Tornado et Taylor, une grand-mère, une mère et deux jeunes, prochainement rejoints par cinq ou six congénères, nettoieront gratuitement, tout au long de l'année, les 14 hectares qui leur sont dévolus.