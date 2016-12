Face au Colisée, les centurions défient la police romaine

ROME (Reuters) - Les touristes ont assisté jeudi à une scène insolite devant le Colisée à Rome : des centurions romains, avec tunique, cuirasse, glaive et casque à crête, affrontant des policiers municipaux.

Dans l'Italie de la crise et de l'austérité, le ministère de la Culture juge intolérable l'attitude de ces légionnaires, accusés de travailler au noir, de harceler et d'arnaquer les touristes en pratiquant des prix scandaleusement élevés.

En outre, ils porteraient préjudice à l'image de la glorieuse armée romaine, dont les légions ont étendu la puissance de l'"Urbs" jusqu'en Afrique et en Asie, en gardant de prosaïques "jeans" sous leur tunique rouge ou en se chaussant de vulgaires baskets au lieu des légendaires sandales de cuir ("caligae").

"C'est fou : tout d'un coup les policiers sont venus nous frapper. Ça fait dix-sept ans que je fais ce métier pour nourrir ma femme et mes enfants et aujourd'hui on veut nous chasser", a raconté l'un des centurions.