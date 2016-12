Internet, GO des loisirs

NEW YORK (Reuters) - Près de six personnes sur dix dans le monde utilisent internet pour faire des recherches sur leurs loisirs, selon un sondage international Ipsos pour Reuters.

Au total, 57% des plus de 19.000 adultes interrogés dans 24 pays ont indiqué avoir consulté des sites consacrés à leurs passe-temps ou à d'autres centres d'intérêt, 43% ont téléchargé de la musique et 34% ont recherché des films.

"Si internet peut être un endroit pour les affaires et le commerce, c'est aussi un lieu où s'amuser", explique Karen Gottfried, directrice de recherche d'Ipsos Global Public Affairs.

Selon cette enquête, les Chinois, les Hongrois, les Japonais, les Sud-coréens et les Suédois figurent parmi les plus enclins à consulter internet au sujet de leurs centres d'intérêt. Cette approche est nettement moins répandue en Argentine, en Espagne, en Inde, au Brésil ou encore au Mexique.

C'est en Chine que le streaming ou le téléchargement de films ou de musique est le plus répandu (plus de 70% des personnes interrogées). Le Japon et la France sont en queue de peloton.