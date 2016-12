Au moins trois gagnants pour la cagnotte record aux Etats-Unis

ATLANTA (Reuters) - Au moins trois joueurs ont coché les six bons numéros de la loterie américaine Mega Millions qui mettait en jeu vendredi la cagnotte record de 640 millions de dollars (480 millions d'euros).

Les billets gagnants ont été validés dans le Maryland, l'Illinois et le Kansas, d'après le site internet de la loterie.

La combinaison gagnante était 2-4-23-38-46-23. Plus d'un milliard de grilles ont été jouées pour tenter de décrocher le butin, d'après les organisateurs de la loterie, qui a tenu en haleine de nombreux Américains.

Les gagnants doivent se partager à parts égales la cagnotte. S'il n'y a pas d'autres vainqueurs, les trois chanceux empocheront chacun plus de 213 millions de dollars (160 millions d'euros).

Le record du plus grand gain date de 2007. Deux joueurs, l'un dans le New Jersey et l'autre en Georgie, s'étaient alors partagé 390 millions de dollars (292 millions d'euros).