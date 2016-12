Le Guépard fait honneur à son nom

"Nous avons conçu le tapis roulant pour qu'il aille à plus de 80 km/h, mais nous avons l'intention d'en descendre et d'aller sur le terrain aussi vite que possible. Nous voulons vraiment comprendre quelles sont les limites des robots à grande vitesse", écrit le Dr. Alfred Rizzi, responsable des recherches, dans un communiqué.