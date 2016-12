Les statuettes des Oscars peuvent vraiment rapporter gros

LOS ANGELES (Reuters) - On a beaucoup parlé de la carrière américaine et des millions de dollars qui pourraient s'offrir à Jean Dujardin depuis qu'il a remporté l'Oscar du Meilleur acteur, mais il existe un moyen moins conventionnel de rentabiliser sa statuette: la vendre aux enchères.

"Les gens continuent d'être attirés par la magie des films et étaient très enthousiastes à l'idée d'enchérir pour les Oscar, qui ont suscité le plus grand nombre d'enchères et les prix les plus élevés", a commenté Nate D. Sanders dans un communiqué.