Entre foot et Footsie, les traders ont vite choisi

Cette étude effectuée dans quinze pays par Michael Ehrmann, économiste à la BCE, et David-Jan Jansen, son collègue à la Banque des Pays-Bas, montre que le nombre de transactions baisse de 45% lors des matches concernant l'équipe nationale des traders, tandis que le volume est plus que divisé par deux.

"Nous avons découvert que l'activité de marché se situait déjà nettement en dessous de la moyenne juste avant le coup d'envoi du match et restait toujours en deçà de la norme pendant les 45 minutes suivant la fin de la rencontre", ajoutent-ils.

L'étude a porté sur les marchés boursiers de quinze pays qualifiés pour la Coupe du monde 2010: Angleterre, Allemagne, France, Italie, Espagne, Argentine, Brésil, Chili, Danemark, Mexique, Pays-Bas, Portugal, Afrique du Sud, Suisse et Etats-Unis.

Avec une baisse de 83% de l'activité, les traders chiliens apparaissent comme étant les plus fanatiques. Deux autres pays d'Amérique du Sud figurent dans les six premiers, l'Argentine (-72%) et le Brésil (-65%).