Invasion de moustaches à Portland

Les films, d'une durée de huit minutes maximum, raconteront des histoires de moustaches ou leur personnage principal sera moustachu, a expliqué Nick Callanan, directeur de No Umbrella Media, la société de production vidéo qui organise la manifestation.

Le festival complète le concours qui se tient dans la plus grande ville du Maine depuis 2008 et dont les bénéfices sont reversés à des associations de soutien aux pratiques artistiques et à la lutte contre le cancer, a-t-il ajouté.