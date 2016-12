De la graisse de canard pour carburant

Benoît Delage, 36 ans, éleveur de bovins et cultivateur de céréales à Saint-Aulaye, et Jules Charmoy, 37 ans, propriétaire d'une ferme de 180 hectares à Saint-Aquilin sur laquelle il élève des bovins et produit des céréales et des noix, se sont lancés dans la production d'un biocarburant couleur locale.