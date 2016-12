Martin Scorsese au secours des antihéros canins

LOS ANGELES (Reuters) - Lors des grandes cérémonies de trophées du cinéma, il arrive parfois de voir les acteurs interprétant des rôles sombres et complexes négligés au profit de compositions plus joyeuses.

Voyant ce sort menacer l'un des interprètes de son dernier long métrage, "Hugo Cabret", le réalisateur Martin Scorsese a rédigé une tribune, publiée dimanche dans le Los Angeles Times, pour plaider la cause de Blackie, le doberman.

Uggie le terrier Jack-Russell, en revanche, a eu droit à deux nominations: l'une pour son rôle dans "The Artist", au côté de Jean Dujardin et Bérénice Béjo, l'autre pour sa performance dans "De l'eau pour les éléphants", avec Reese Witherspoon et Christoph Waltz.