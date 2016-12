Une demi-tonne pour le plus grand coran au monde exposé à Kaboul

KABOUL (Reuters) - Il a fallu cinq ans de labeur à un calligraphe afghan pour réaliser le plus grand coran du monde, dans l'espoir de montrer que le riche héritage culturel du pays n'avait pas été détruit par trente années de conflits.

Les 218 pages du luxueux ouvrage, exposé dans un centre culturel de Kaboul, mesurent 2,28 m de haut pour 1,55 m de large. Le ministère afghan du Hadj et des Affaires religieuses a certifié qu'il s'agissait là du plus grand livre saint musulman au monde.

Composé de tissu et de papier et couvert d'une reliure de cuir composée de 21 peaux de chèvres, le livre pèse 500 kg et a coûté un demi-million de dollars.