Football: Moussa Maazou reçoit le "Ballon de plomb 2011"

Comme chaque année, Les cahiers du football ont fait voter les internautes (5.127 votants) pour désigner un joueur ayant complètement raté sa saison, sur le terrain et en dehors. Moussa Maazou a été élu avec 27,9% des suffrages, devant le Marseillais André-Pierre Gignac (19,7%) et le Sochalien Modibo Maïga (14,4%).

Le Nigérien a connu une année 2011 compliquée. Prêté par le CSKA Moscou, il a été rapidement exclu des Girondins de Bordeaux le 25 janvier pour avoir tenu des propos injurieux contre le club et ses supporters.

Moussa Maazou a rejoint Monaco trois jours plus tard, avant de se blesser à un genou et d'être indisponible pour six mois. En fin de saison, il a rejoint, toujours en prêt, les Belges du SV Zulte Waregem.