Les Samoa changent de jour, le vendredi 30 décembre n'existe pas

Cet archipel du Pacifique, peuplé de 180.000 personnes, a décidé de changer de fuseau horaire, alors qu'il est placé à proximité de la ligne de changement de jour. Les Samoans ont ainsi dû avancer leurs montres...de 24 heures, se calquant sur les horaires en Australie et en Nouvelle-Zélande plutôt que sur ceux des Etats-Unis.

A la veille de la nouvelle année, les Samoa ont ainsi décidé de se placer à l'ouest de la ligne internationale du changement de jour, qui effectue des zigzags à travers l'océan pacifique et qui suit cahin-caha le 180e méridien.

D'après le Premier ministre Tuilaepa Sailele Malielegaoi, cette décision devrait permettre à l'archipel de commercer plus facilement avec ses voisins.

"Désormais, nous n'aurons plus des gens nous téléphonant de Nouvelle-Zélande ou d'Australie lundi alors que nous sommes les yeux fermés en train de prier à l'église. Et nous ne les appellerons plus le vendredi, alors qu'ils sont eux en week-end", a déclaré le chef du gouvernement samoan à Radio Nouvelle-Zélande.