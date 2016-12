Volkswagen fait un geste contre le "Crackberry"

Suivant un accord passé avec les représentants du personnel, les salariés allemands de VW pourront recevoir des courriels par Blackberry à partir d'une demi-heure avant le début de la journée de travail et jusqu'à une demi-heure après.

Ce nouveau régime ne s'applique qu'au personnel gouverné par des conventions collectives. Ceci semble impliquer que les plus hauts échelons resteront esclaves de leur Blackberry, smartphone conçu et fabriqué par le canadien Research In Motion.