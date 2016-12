Des vélos-taxis gratuits pour les Parisiens

Le service, pour l'instant composé de 24 attelages, est appelé à fonctionner sept jours sur sept en suivant 14 itinéraires de bus dans la capitale, où la circulation reste problématique malgré la récente mise à disposition de systèmes de location de bicyclettes et d'automobiles Vélib' et Autolib'.

"On a commencé il y a deux jours. Ça a marché très bien hier", a dit Kheir Mazri à Reuters.

"Les gens ne le croyaient pas au départ", dit l'entrepreneur. "On fait un test à Paris et si ça marche on va élargir au niveau national, voire international."