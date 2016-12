Le contrat fondateur d'Apple vendu 1,59 million de dollars

NEW YORK (Reuters) - Deux mois après la mort de l'emblématique patron d'Apple, Steve Jobs, le contrat fondateur de l'entreprise qu'il a créé en 1976 a été vendu aux enchères mardi pour 1,59 million de dollars (1,22 million d'euros), soit dix fois son prix estimé.

Mis aux enchères avec un autre document entérinant le départ d'un des trois partenaires initiaux à peine 11 jours plus tard, le contrat a fait l'objet d'une féroce compétition entre six acheteurs lors d'une vente organisée par téléphone et en ligne, a précisé la maison Sotheby's.