Une prise d'otages pour obtenir le départ d'un enseignant

MARSEILLE (Reuters) - Une quinzaine de parents d'élèves ont retenu pendant une vingtaine d'heures la directrice et plusieurs institutrices d'une école privée près de Marseille pour réclamer - et finalement obtenir mercredi - le départ d'un enseignant.

Selon eux, il ne "contrôlait plus sa classe" et n'était "pas à jour dans le programme" au point que certains enfants rentraient en pleurant à leur domicile et refusaient même de retourner en classe.

"On est soulagé et on espère que le calme va revenir dans la classe et dans l'établissement", a déclaré à la presse l'une des parents d'élèves Elisabeth Planes.