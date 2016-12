L'iPhone, numéro un des recherches sur Yahoo en 2011

(Reuters) - L'iPhone d'Apple a été en 2011 le mot-clé le plus recherché sur la plate-forme de Yahoo, devançant les grands événements d'actualité et les célébrités, selon le classement mondial établi par le groupe.

"C'est la première fois depuis 2002 qu'un gadget est numéro 1, et c'est l'iPhone", a déclaré Vera Chan, chargée chez Yahoo d'analyser les tendances sur internet, lors d'une conférence de presse.

Selon Vera Chan, l'iPhone a aidé à faciliter les mouvements politiques et incarne la vision de Steve Jobs, le co-fondateur d'Apple décédé en octobre.

Le groupe internet a constaté que le smartphone s'était révélé plus populaire que la star de la téléréalité Kim Kardashian et les chanteuses Katy Perry et Jennifer Lopez, toutes trois dans le top 5.