Un carnet d'Apollo 13 vendu près de 400.000 dollars aux enchères

C'était en 1970. Les astronautes d'Apollo 13 venaient de prononcer leur fameux: "Houston, on a eu un problème" après l'explosion d'un réservoir d'oxygène d'un module.

Le monde entier assista à la manoeuvre de Lovell et de ses deux pilotes, Jack Swigert et Fred Haise, pour contourner la Lune et revenir sur Terre après avoir été contraints de se réfugier dans le modèle lunaire Aquarius.