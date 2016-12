La tombe d'Oscar Wilde à Paris protégée des baisers de ses fans

PARIS (Reuters) - Trop d'amour use la pierre. Ce constat a amené la famille et les admirateurs d'Oscar Wilde à protéger la sculpture ornant la tombe du dandy irlandais au cimetière parisien du Père-Lachaise.

Rouge à lèvres et graffitis ont abîmé au fil des ans la statue de pierre signée Jacob Epstein représentant un ange en vol érigée en 1914 sur la tombe de Wilde, l'une des plus visitées du cimetière de l'Est parisien où reposent aussi, parmi maintes autres célébrités, Edith Piaf et Jim Morrison.