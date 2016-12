Une lettre des Beatles en quête d'un batteur vendue 40.770 euros

LONDRES (Reuters) - Une lettre manuscrite de Paul McCartney datée du 12 août 1960 et invitant un batteur non identifié à auditionner pour se joindre aux Beatles s'est adjugée chez Christie's pour 34.850 livres (40.770 euros).

Le document a été découvert plié dans un livre acheté dans un vide-grenier à Liverpool, ville natale des "Fab Four". On l'avait estimé entre 7 et 9.000 livres à l'occasion d'une vente de souvenirs liés au rock et à la pop mardi soir à Londres.