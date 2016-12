Les banquiers de la City se rebellent contre le stress

LONDRES (Reuters) - Les employés de la City londonienne engagent de plus en plus de recours juridiques contre le stress généré par leurs activités, a rapporté lundi un cabinet britannique spécialisé, GQ Employment Law.

"Les conditions extrêmement difficiles de trading et la volatilité de ces quatre dernières années ont conduit à des niveaux record de stress et de troubles psychologiques à la City", dit-il.

Jon Gilligan ne fournit pas de chiffres précis sur le nombre de procédures juridiques liées au stress mais il assure que son cabinet est de plus en plus sollicité.

"La grande majorité des cas ont tendance à se régler sans aller devant la justice mais il y a plus de cas, et plus de cas à haute valeur, qui arrivent sur notre bureau cette année par rapport à l'année dernière", poursuit-il.