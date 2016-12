42 km à pied, ça n'use pas les souliers

LONDRES (Reuters) - Un marathonien s'est vu retirer sa médaille de bronze après avoir pris un bus pour parcourir les dix derniers kilomètres de la course, dimanche dernier dans le nord de l'Angleterre.

Rob Sloan, 31 ans, a couru les 32 premiers kilomètres du marathon (42,195 km) puis a emprunté une navette destinée aux spectateurs. Quelques foulées plus tard, il franchissait la ligne d'arrivée en troisième position, signant sa meilleure performance.

"Il est le seul du peloton à avoir couru la deuxième partie de la course plus vite que la première moitié", a dit mercredi à la BBC Steve Cram, l'organisateur du marathon de Northumberland et ancien médaillé olympique de demi-fond.