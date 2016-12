À Londres, Big Ben penche et ça commence à se voir

LONDRES (Reuters) - Il faudra quelque temps encore pour que Big Ben concurrence la Tour de Pise, mais son inclinaison s'accélère et est désormais visible à l'oeil nu, selon un rapport d'experts.

"L'inclinaison commence à être visible. Vous pouvez le voir si vous êtes place du Parlement et que vous regardez à l'Est, vers le fleuve", a dit au Sunday Telegraph John Burland, professeur et directeur de recherche à l'Imperial College de Londres.