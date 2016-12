Retour du rock en Afghanistan après 30 ans d'interdits

KABOUL (Reuters) - Après plus de trente ans d'absence, le rock a fait son grand retour samedi en Afghanistan où plusieurs centaines de personnes se sont balancées au rythme du son craché par de puissants haut-parleurs dans le cadre du festival Sound Central de Kaboul.

Des groupes australiens, ouzbèkes, kazakhs et afghans ont offert près de six heures de blues, rock indé, musique électronique et death metal à près de 500 fans venus de tout le pays pour assister, pour une grande partie d'entre eux, au premier concert de leur vie.