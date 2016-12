Le flipper entre au musée à Baltimore

BALTIMORE, Maryland (Reuters) - Le plus grand musée dédié au flipper aux Etats-Unis ouvrira ses portes en novembre à Baltimore, dans le Maryland.

Le National Pinball Museum, qui retracera l'histoire de ce jeu né au XVIIIe siècle en France, regroupera quelque 900 modèles, dont un "bagatelle", simple plateau avec "clous" et l'un des quinze modèles fabriqués sur le thème de Star Wars.

Les jeux vidéo et les avancées technologiques ont rendu le "billard électrique" un brin dérisoire et les Etats-Unis ne comptent plus qu'un seul fabricant, Stern Pinball, dans l'Illinois.