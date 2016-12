Un chat est retrouvé à 3.000 km du lieu de sa disparition

DENVER, Colorado (Reuters) - Un chat qui avait été perdu dans le Colorado a été retrouvé 3.000 km plus loin, rodant dans Manhattan cinq ans après sa disparition.

Grâce à une puce électronique dans son collier et une analyse au scanner, le Centre animalier de New York a pu retrouver l'origine de "Willow". C'est un citoyen inquiet qui a porté le chat marron, noir et blanc, au centre.