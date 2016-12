Le frigo le plus rapide du monde est australien

SYDNEY (Reuters) - Chris Petrie a deux passions: les deux-roues et l'alcool. Cet Australien a conjugué les plaisirs en remplaçant l'assise de son scooter par un mini-frigo, pour traverser le désert en gardant la boisson au frais.

Chris Petrie et son ami venaient d'achever la construction du bolide - le mini-frigo posé sur un cadre de scooter, propulsé par un moteur de 50 cm3 - et le premier ramenait le second chez lui, sur les routes du Queensland.