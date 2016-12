Les pubs britanniques sauvés par les jeux de fléchettes ?

LONDRES (Reuters) - Et si le salut des pubs britanniques passait par le retour des fléchettes et du jeu de quilles?

Dans un contexte économique morose, qui voit de plus en plus de Britanniques bouder les pubs, le retour de ces jeux traditionnels, remplacés depuis longtemps par de machines à sous, pourrait redonner vie à l'une des grandes traditions nationales.

"Ces jeux font partie de notre patrimoine et peuvent plaire à de nombreuses personnes sans que cela coûte un penny. Cela signifie que plus d'argent pourra être dépensé au bar et permettra de donner un coup de pouce aux pubs et aux brasseries", a souligné le président national de la Camra, Colin Valentine.