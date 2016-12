Un nouveau château Louis XIV édifié non loin de Versailles

PARIS (Reuters) - Une réplique d'un château Louis XIV a récemment surgi de terre sur un terrain boisé d'une trentaine d'hectares non loin du château de Versailles.

Le promoteur a rasé en 2008 un ancien manoir situé dans les Yvelines pour construire, "selon les règles des monuments historiques", cette bâtisse monumentale, entourée de douves et offrant tout le confort moderne.

La réalisation de ce projet entre Louveciennes et La Celle Saint Cloud a suscité curiosité et interrogations parmi les associations de riverains s'interrogeant sur le but de cette opération immobilière.