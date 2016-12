Richie McCow va tenter de faire mieux que Paul le poulpe

Selon le New Zealand Herald de vendredi, "Richie McCow", jeu de mots avec le capitaine néo-zélandais Richie McCaw, est le nom d'un petit veau noir avec des tâches argentées sur son front. Sa peau noire est semblable à la tenue des All Blacks et l'argent rappelle la fougère brodée sur le maillot des rugbymen néo-zélandais.