Les pigeons voyageurs ont aussi leur "Tour de France"

Partis de Dinan (Côtes d'Armor) à 10h00, les cinq oiseaux de Louis Lelay, un Nantais de 73 ans, ont regagné leur colombier à 11h32. Il s'agit de la quatrième des 13 étapes de cette course de relais entre éleveurs de pigeons voyageurs.

"Le but sera de battre l'an prochain le record de vitesse qui aura été établi cette année, et de l'inscrire au livre des records", explique José de Sousa, président de la Fédération française de colombophilie, qui revendique 800 clubs en France et pas moins de 14.500 adhérents.