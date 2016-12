Un film sur Chaplin va faire la fortune d'un collectionneur

LONDRES, 31 mai (Reuters Life!) - Un court métrage inédit et inconnu sur Charlie Chaplin devrait être cédé pour plus de 100.000 livres (114.330 euros) lors de sa mise aux enchères à la fin du mois prochain, a annoncé mardi la maison d'arts et d'antiquités britannique Bonhams.

Selon David Robinson, pour créer "Charlie Chaplin in 'Zepped'", le réalisateur anonyme a procédé à un montage à partir de trois films de Charlie Chaplin - "His New Profession" (1914), "A Jitney Elopement" (1915) et "The Tramp" (1915) - et a intégré des séquences d'animation en "stop-motion" (image par image) et d'autres effets spéciaux.