Une ville de Pennsylvanie loue son nom pour 25.000 dollars

PITTSBURGH, Pennsylvanie (Reuters) - En grande difficulté financière, une municipalité de Pennsylvanie a vendu son nom et prendra pour 60 jours le titre d'un documentaire.

Durant cette période, la ville d'Altoona sera connue sous le nom "POM Wonderful Presents: The Greatest Movie Ever Sold", titre d'un film documentaire de Morgan Spurlock, le réalisateur de "Super Size Me", a précisé le maire, William Schirf.