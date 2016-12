Alain Robert escalade le plus haut gratte-ciel au monde

DUBAÏ (Reuters) - Le Français Alain Robert a escaladé lundi le plus haut gratte-ciel au monde, la tour Burj Khalifa à Dubaï, qui mesure 828 mètres de haut.

Agé de 48 ans, le "Spiderman" français a mis six heures pour parvenir au sommet de cet immeuble de plus de 160 étages, en utilisant une corde et un harnais comme l'exigeaient les organisateurs de son ascension. Il avait dû patienter auparavant plusieurs heures en attendant que le vent se calme.