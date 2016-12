Des millions de sardines mortes dans une marina californienne

Selon Hughan, les scientifiques pensent que les poissons ont été poussés par un orage vers une zone aquatique confinée et qu'ils sont morts par manque d'oxygène dans l'eau.

"Il semble qu'elles ont nagé dans la mauvaise direction et qu'elles se soient retrouvées dans un coin du bassin dans lequel l'oxygène ne circulait pas en quantité suffisante", a expliqué Hughan.

"Rien ne semble anormal, pas de trace de carburants ou de produits chimiques et aucun signe montrant un acte de malveillance", a-t-il précisé. "Comme vient de me le faire remarquer un pêcheur, c'est simplement la sélection naturelle".

Tandis que les scientifiques poursuivent leur enquête, les autorités ont entamé les travaux de nettoyage à l'aide de sceaux et de filets.

"Le problème maintenant est de nettoyer car nous avons des tonnes et des tonnes de poissons morts en train de pourrir et de se putréfier et cela peut évidemment provoquer des émanations dangereuses", a dit le sergent Phil Keenan de la police de Redondo Beach.