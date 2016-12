Les clients de l'hôtel de luxe remuent la queue

VINCENNES (Reuters) - Des piscines chauffées, des salons de massage et des menus à la carte sont banals dans les hôtels de luxe à travers le monde.

Mais dans la banlieue aisée de Vincennes, près de Paris, les clients ont quatre pattes et remuent la queue avec enthousiasme.

"Actuel Dogs", qui se présente comme le premier hôtel de luxe pour chiens en France - quatre coussinets sur son site internet -, et ses fondateurs Devi et Stan Burun offrent des cours d'éducation canine, des garderies pour des séjours courts ou longs et des promenades dans le bois tout proche.