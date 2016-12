Aux premières loges pour le mariage princier... à la plonge

LONDRES (Reuters) - Pas reçu d'invitation pour le mariage du prince William et de Kate Middleton en avril ? La solution pour y assister pourrait être de postuler aux emplois proposés par la reine d'Angleterre Elizabeth II.

Le premier fera partie de l'équipe chargée de veiller à la disposition des plateaux pour le service du thé, du café et du petit déjeuner et devra notamment s'assurer "que les verres et la porcelaine appropriés" sont utilisés.