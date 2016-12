Grève de la faim pour être invitée aux noces du prince William

MEXICO (Reuters) - Une jeune Mexicaine observe une grève de la faim devant l'ambassade de Grande-Bretagne à Mexico, dans l'espoir d'obtenir une invitation au mariage du prince William et de Kate Middleton en avril prochain à Londres.

Estibalis Chavez, 19 ans, qui a planté sa tente près de l'entrée de l'ambassade, affirme qu'elle n'a rien mangé depuis huit jours et qu'elle se contente de boire de l'eau.

La jeune femme dit que son initiative a été inspirée par l'admiration qu'elle vouait à la mère du futur marié, feu la princesse Diana. "Je pense qu'elle était l'une des femmes les plus intéressantes de l'histoire, une des meilleures et des plus belles", a-t-elle dit.