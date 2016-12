Une Lyonnaise passe six mois avec une pince dans l'abdomen

LYON, 15 février (Reuters) - Une Lyonnaise de 31 ans vient de passer six mois avec une pince médicale de 10 centimètres oubliée dans son abdomen après une opération de chirurgie esthétique.

"J'avais l'impression qu'on me déchirait le ventre, et tout le monde me disait que c'était normal d'avoir des douleurs post-opératoires", a dit la jeune femme à Reuters.