Un teckel sourd commence à comprendre le langage des signes

KANSAS CITY, Missouri (Reuters) - Un chien sourd a commencé à apprendre le langage des signes dans une maison d'arrêt du Missouri, et suit des cours de "perfectionnement" dans une école pour sourds-muets, a annoncé la directrice de la prison, Barbara Garrison.

Sparky, un teckel, répond aux ordres de s'asseoir, de se coucher et de s'arrêter grâce aux détenus, et il est en cours d'apprentissage auprès des jeunes sourds-muets de signes signifiant manger et dehors.