Pas de confession sur l'iPhone, dit le Vatican

CITE DU VATICAN (Reuters) - Les catholiques ne peuvent pas se confesser via l'iPhone d'Apple et la technologie ne pourra jamais se substituer à l'absolution accordée par un prêtre à un pécheur, a déclaré mercredi le porte-parole du Vatican.

"On ne peut en aucun cas parler de confession via l'iPhone", dit le père Lombardi dans un communiqué, soulignant que le sacrement de pénitence nécessitait la présence du pénitent et du prêtre.