Kate méconnaissable sur une pièce à l'effigie du couple princier

LONDRES (Reuters) - La pièce frappée à l'effigie du prince William et de Kate Middleton, éditée à l'occasion de leur mariage prévu en avril, a été dévoilée jeudi mais la jeune roturière y est à peine reconnaissable.

Le dessin, à partir d'une photographie du couple prise lors d'un événement sportif, représente un fils aîné du Prince Charles ressemblant mais une Kate Middleton plus ronde qu'elle ne l'est en réalité.

William y apparaît de profil et Kate le regarde dans un pose plus informelle.

La Monnaie royale, qui a produit la pièce approuvée par le couple et la reine Elizabeth II, a fait savoir qu'elle n'avait pas l'intention de modifier le dessin.

Le prix de la pièce, disponible en argent et en or, est compris entre 9,99 et 1.550 livres sterling.